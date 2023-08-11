Сбор на гроб: изрезанная ножом после нападения мигранта в пивбаре челябинка умерла в больнице

Получившая шесть ножевых ранений жительница Челябинска умерла в больнице. Женщина оказалась в реанимации после нападения вооруженного мигранта в пивном баре. Ранее ее и 50-летнего мужчину связывали отношения, пишет Ura.ru.

О смерти челябинки рассказал ее дочь в социальных сетях. Девушка объявила сбор на гроб и написала, что сейчас не готова к общению и хотела бы побыть одна.

Нападение на женщину произошло 5 августа. В этот день мигрант узнал, что его бывшая возлюбленная находится в пивном баре с новым знакомым. Он ворвался в заведение с ножом в руках и нанес жертве шесть ударов. Пострадавшую челябинку госпитализировали в одну из городских больниц. Ее состояние оценивалось как тяжелое.

По прогнозам врачей, женщина не должна была дожить и до 7 августа. Однако из-за того, что ей удалось запустить сердце после остановки, родные верили в благополучный исход.

Следственный комитет возбудил по факту нападения на жительницу Челябинска уголовное дело. Мужчина, убивший женщину ножом, сбежал. Правоохранители организовали мероприятия, набавленные на его поимку.

Ранее в Екатеринбурге 15-летний подросток зарезал 17-летнюю подругу. Юноша пошел на преступление из ревности.