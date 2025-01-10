Трижды делали обезболивающее: 19-летний москвич умер после лечения 11 зубов за один прием

В Москве 19-летний пациент умер от остановки сердца после лечения 11 зубов за один прием. Юноше сделали три обезболивающих.

О смерти москвича после лечения зубов сообщает mk.ru.

Известно, что молодой человек записался на прием 8 января. Лечился у врача, которого посещал ранее.

О том, что пациенту надо лечить 11 зубов, выяснилось на приеме. Парень сел в кресло стоматолога в 16 часов – освободился в 20.

За это время ему сделали три обезболивающих. Лечение обошлось в 70 тыс. рублей.

После визита к врачу молодой человек чувствовал себя хорошо. Утром 9 января его пришла будить родственница, но парень был без сознания. Врачи констатировали смерть – во сне произошла остановка сердца.

Известно, что парень приехал в Москву к родственникам отца. После школы он уехал из столицы в Иркутск, работал системным администратором в клубе.

Ранее сообщалось, что женщина в Подмосковье умерла после удаления всех зубов. Родственники уточнили, что зубы удаляли не за один прием.