Родственники погибшей после «удаления всех зубов» жительницы Одинцова рассказали правду о ее смерти

Умершей жительнице Одинцова не сразу удалили все зубы. В последний раз ей удалили 12 зубов. Об этом сообщили близкие погибшей.

Подробности приводит ИА Регнум.

«В СМИ писали, что ей сразу удалили все зубы, на самом деле в самый последний раз ей удалили 12 зубов. То есть все зубы действительно были удалены, но не за раз», - сообщили родственники погибшей.

По их словам, родители 59-летней женщины «едва держатся». В семье не понимают, зачем она пошла на такую серьезную операцию.

«Марина всегда выглядела очень хорошо, была красивой. Может быть, какое-то сопутствующее заболевание было, о котором она не знала», - сообщает источник.

По факту смерти начата проверка. Выясняются обстоятельства гибели.

Напомним, женщина скончалась 13 октября – накануне она была у стоматолога. Пациентка планировала ставить импланты. Известно, что у 86-летней матери женщины случился инфаркт.