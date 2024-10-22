Родственники погибшей после «удаления всех зубов» жительницы Одинцова рассказали правду о ее смерти
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Умершей жительнице Одинцова не сразу удалили все зубы. В последний раз ей удалили 12 зубов. Об этом сообщили близкие погибшей.
Подробности приводит ИА Регнум.
«В СМИ писали, что ей сразу удалили все зубы, на самом деле в самый последний раз ей удалили 12 зубов. То есть все зубы действительно были удалены, но не за раз», - сообщили родственники погибшей.
По их словам, родители 59-летней женщины «едва держатся». В семье не понимают, зачем она пошла на такую серьезную операцию.
«Марина всегда выглядела очень хорошо, была красивой. Может быть, какое-то сопутствующее заболевание было, о котором она не знала», - сообщает источник.
По факту смерти начата проверка. Выясняются обстоятельства гибели.
Напомним, женщина скончалась 13 октября – накануне она была у стоматолога. Пациентка планировала ставить импланты. Известно, что у 86-летней матери женщины случился инфаркт.