Три женщины прикрывали браконьеров, разрешая им за особую плату незаконно ловить рыбу

Под Волгоградом полиция задержала трех женщин из-за подозрений в коммерческом подкупе. Гражданки получали деньги от браконьеров. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Группа злоумышленниц состояла из директора коммерческой организации, которая специализируется на промышленном рыболовстве в акватории Цимлянского водохранилища, ее знакомой и еще одной предпринимательницы-владелицы цеха по переработке рыбы.

Правоохранители установили, что жительницы Волгоградской области фиктивно устраивали на работу рыбаков, а потом оформляли им разрешения на ловлю рыбы в объемах, превышающих нормы, установленные квотой.

По предварительным данным, женщины фиктивно трудоустроили от 30 человек и, возможно, даже больше. Каждый из «сотрудников» раз в месяц выплачивал директору незаконное денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей. А затем эти деньги все трое делили между собой.

Сотрудники полиции провели обыски, в ходе которых изъяли 1,5 миллиона рублей. Против женщин уже возбудили уголовное дело по статье о коммерческом подкупе.

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