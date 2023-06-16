Три тысячи рублей от похоронщиков лишили работы фельдшера из Омска

Омский фельдшер из-за взятки в размере трех тысяч рублей потерял работу и получил шестизначный штраф.

Об этом сообщает ngs55.ru.

Медик передавал похоронщикам сведения об умерших пациентах.

Подсудимым оказался Руслан Агламбеков, который в 2017 году окончил медицинский колледж и стал работать в больнице.

Ленинский суд приговорил его к штрафу и признал виновным сразу по трем статям 137 УК РФ «Неприкосновенность частной жизни», 290 УК РФ «Получение взятки» и 292 УК РФ «Служебный подлог».

За передачу информации он получил от «заказчиков» лишь три тысячи рублей, однако штраф, который он теперь должен выплатить составляет 200 тысяч рублей.

За период с 2021 по 2022 год фельдшер передал похоронщикам данные о шести умерших пациентах и их близких родственниках. Также он подделывал больничные для других пациентов.

Ранее мы писали, что в Челябинской области мигранта привлекли к ответственности за попытку дать взятку в размере 500 рублей сотруднику ГИБДД.