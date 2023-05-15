Мигрант получил 10-тысячный штраф за взятку в 500 рублей

В Челябинской области трудового мигранта привлекли к ответственности за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД.

Как сообщает региональный отдел информационного агентства URA.ru, сумма предлагаемой сотруднику взятки, составляла 500 рублей.

В это же время, штраф, которые за правонарушение придётся заплатить взяткодателю – 10 000 рублей. Как рассказывает изданию сам сотрудник Госавтоинспекции, мигрант положил перед ним 500 руб., после чего был немедленно задержан.

Известно, что приезжий работал водителем маршрутного такси и уже был оштрафован за нарушения требований перевозки людей. Инцидент произошел на отрезке дороги «Челябинск-Харлуши».