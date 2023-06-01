Оставила истекать кровью: на Урале стаффорд чуть не загрыз 10-летнего ребенка на глазах у хозяйки

В Свердловской области бойцовая собака чуть не разорвала на части 10-летнего школьника во время прогулки с друзьями. Хозяйка пса все это время была рядом, но не оттащила питомца, а стала кричать на ребенка и оставила его истекать кровью. Об этом сообщается на сайте Life.ru.

По данным источника, все произошло в Нижнем Тагиле. Информация появилась в местной группе города во «ВКонтакте». Пострадавший ребенок возвращался с друзьями после школы и решил заглянуть на песчаный пляж в поселке Лая. Там как раз гуляла женщина со своими собаками, которые были без намордников. Один из питомцев набросился на мальчика и стал его кусать.

Хозяйка не стала помогать ребенку, а накричала на него, заявила, что он сам виноват, и оставила истекать кровью. Она даже не вызвала скорую помощь. Бригаде позвонили очевидцы. Вскоре о случившемся узнала мама ребенка. Она стала искать собачницу, ей на помощь пришли другие жители.

Отмечается, что женщину с агрессивным псом нашли быстро. В прошлом году была подобная ситуация, когда ее стаффорд покусал домашнего питомца одной из жительниц Тагила. Мальчик опознал ее и собаку, которая на него напала. Оказалось, что собачница работает бьюти-мастером и не живет здесь, а приехала погостить у родителей. На нее было написано заявление в полицию.

В пресс-группе местного МУ МВД сообщили, что по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.

Ранее мы писали о том, как под Екатеринбургом стая бродячих собак искусала женщину до потери сознания. Россиянку отправили в больницу с обильной кровопотерей.