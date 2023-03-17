Три сотрудницы частного детского сада в Улан-Удэ похитили 1,5 млн рублей

Три сотрудницы частного детского сада в Улан-Удэ похитили 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Газета. Ru со ссылкой на источник информации.

Известно, что жительницы Бурятии похитили субсидии, которые выделялись на создание дополнительных мест в детском саду. Так, одна из женщин предложила заведующей и бухгалтеру дошкольного учреждения зарегистрировать супруга как индивидуального предпринимателя и заключить фиктивный договор о поставке в заведение различного оборудования. Злоумышленницы намеренно завышали стоимость товаров, оставляя полученную разницу себе.

На сегодняшний день в отношении сотрудниц детского сада возбуждено уголовное дело. «Следователем в целях возмещения нанесенного ущерба наложен арест на изъятые в ходе обыска у одной из обвиняемых 506 тысяч рублей», — цитирует Газета. Ru источник информации.

По последним данным, похитительницам грозит лишение свободы до 10 лет.

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