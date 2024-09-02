Три компании поссорились из-за девушек: раскрыты новые детали стрельбы в ресторане на Патриарших

В Москве на Патриарших прудах в ресторане «Аист» произошла стрельба. Как отметили сотрудники заведения, конфликт произошел из-за девушек-посетительниц, отказавших зачинщику. Детали раскрыл портал mk.ru.

По данным источника, в стрельбе принимали участие три компании, а начал все уроженец Дагестана. Он выпил, стал приставать к отдыхающим. В какой-то момент его привлекли девушки за одним из столиков, и он захотел закрыть их счет. Однако они отказались, чем разозлили кавказца. Такое предположение выдвинули свидетели.

Начался конфликт, в ходе которого знакомый зачинщика достал травматический пистолет и выстрелил. Управляющая рестораном вызвала полицию и на всякий случай бригаду медиков. Однако никому помощь не понадобилась, так как никто не пострадал.

Стрелка задержали. Им оказался гражданин Азербайджана. Остальные участники конфликта скрылись.

Ранее в Улан-Удэ у школы заметили шестиклассника с автоматом.