Три года ждал политического убежища и впал в депрессию: в Лондоне нашли тело россиянина

В Лондоне нашли тело 26-летнего россиянина. Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщает, что почти три года мужчина ждал политическое убежище в Великобритании.

По информации источника, за границей россиянин оказался в 2021 году. Он приехал в Великобританию по рабочей визе. Год он прожил в стране, после чего захотел остаться и начал просить политическое убежище. Ожидание продлилось до 2025 года, когда ему отказали.

Близкие мужчины рассказали, что он был очень расстроен, так как хотел остаться в Англии. Отмечается, что у него началась сильная депрессия, но к психологам он обращаться не хотел. А в июле россиянина нашли мертвым. Незадолго до кончины он находился в компании друзей.

Обстоятельства смерти эмигранта выясняются.

Ранее в Турции нашли мертвым россиянина. У него на голове был пакет, обмотанный скотчем. По предварительной информации, его могли убить. Причину смерти установит судмедэкспертиза.