Найденный убитым в Турции 25-летний россиянин увлекался шахматами

Убитый в Турции и найденный с пакетом на голове, обмотанным скотчем, россиянин увлекался шахматами. Родственники умершего, которые проживают в Чечне, сообщили, что он уехал за границу на учебу.

Подробности выяснил сайт Kp.ru.

«Он уехал в Турцию на учебу. У нас нет никаких версий, что там случилось. Этот парень был очень спокойный, неконфликтный, любил учиться», - сообщил брат погибшего Усмана Амриева.

По словам родственника, найденная в руке парня записка «еще больше мрака придала этой ситуации».

Издание пишет, что записку напечатали на компьютере, внутри был текст на русском языке. В конце послания содержалась надпись на арабском.

Личность россиянина установили по ключу от номера в отеле. Тело отправили в морг, предварительно установлено, что его задушили.

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