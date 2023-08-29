«Три года запрещала Алине общаться с нами»: бабушка пропавшей Горбачевой рассказала о ссоре с тренером

Бабушка пропавшей Алины Горбачевой рассказала о ссоре внучки с тренером, об этом сообщает kp.ru.

Пока в Москве продолжаются поиски внезапно пропавшей фигуристки Алины Горбачевой, в деталях ее исчезновения появляются все новые подробности. На этот раз ситуацию прокомментировала бабушка фигуристки. Она заявила, что девочка, которая последние несколько лет жила у своего тренера, практически не общалась с родственниками.

«Я в последнее время давно не общалась с внучкой, видела ее на шоу. Внучка мне в последнее время мне ничего не писала. Я говорила со своей дочкой сегодня. Внучка поругалась с тренером и ушла. Из-за чего ссора с тренером была, мы не знаем», — рассказала она.

По словам бабушки Алины, разговаривать с родственниками девочке запрещала тренер. Свое требование она мотивировала тем, что фигуристка, якобы, не сможет добиться успехов из-за тесных связей с родными.

«Тренер три года запрещала Алине общаться с нами. Она сказала, чтобы добиться успеха, не нужно общаться ни с бабушками, ни с мамами, ни с папами, ни с кем. Мы молчали, чтобы ребенку карьеру не портить. Внучка же сама никогда не жаловалась. Тренер перепрошила все мозги ребенку», — объяснила родственница.

При этом она добавила, что депрессивных настроений у внучки никогда не было.

Напомним, чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию Алина Горбачева пропала вечером 28 августа, после того, как вышла с тренировки. Сейчас ее ищут поисково-спасательные отряды.

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