Поражение головного мозга: народную артистку РСФСР Ларису Голубкину экстренно госпитализировали

Народную артистку РСФСР Ларису Голубкину госпитализировали с поражением мозга, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, 83-летняя вдова Андрея Миронова попала в Клинику нервных болезней имени Кожевникова еще 17 августа. Спустя полторы недели врачи поставили ей диагноз энцефалопатия (невоспалительное поражение головного мозга, приводящее к дистрофии нервной ткани) и решили перевести актрису в элитный оздоровительный центр в Московской области, где сейчас Голубкина продолжает лечение.

Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года. Уже во время учебы в ГИТИС она начала сниматься в кино – дебютом артистки стала главная роль в фильме «Гусарская баллада». В декабре 2020 года у Голубкиной произошел переломом шейки бедра. В мае 2021 года актриса проходила лечение а в реабилитационном центре в связи с этой травмой. В августе 2023 года Лариса Голубкина снова упала и была госпитализирована в больницу.

Голубкина также работала телеведущей – на ее счету такие программы, как «Артлото», «Утренняя почта», «Танцы со звездами».

Ранее мы писали о том, что госпитализированного Николая Дроздова готовят к экстренной операции. Как стало известно, результаты анализов крови телеведущего показали завышенный уровень ПСА – этот белок значительно повышается при воспалении или новообразованиях предстательной железы.