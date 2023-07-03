Три года тюрьмы: воспитательницы, избивавшие детей с аутизмом в детском саду в Сочи, получили сроки

В частном детском саду Сочи две воспитательницы, издевавшиеся над детьми с аутизмом, приговорены к трем годам лишения свободы.

Об этом сообщает kp.ru.

Женщинам, работающим воспитателями, дали по три года колонии общего режима, а также запретили заниматься какой-либо деятельностью, связанной с детьми.

Выяснить, что происходит в детском саду, удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения. На кадрах видны унижения и рукоприкладство в отношении больных аутизмом детей.

Родители отдавали детей в центр, думая, что это поможет адаптации. Сотрудницы сада, пользовавшиеся беспомощностью воспитанников, поступали крайне не педагогично: иногда они били детей, просто проходя мимо них.

Мать одной из девочек заметила, что ребенок закрывается руками от любого прикосновения. Как выяснилось позже, на кадрах зафиксировано, как девочку бьет сначала одна воспитательница, а следом вторая.

Все закрутилось, когда мама одной из девочек заподозрила самое плохое - ее 9-летняя дочь начала закрываться руками от любого прикосновения.

Такой же эпизод с другим ребенком также нашли на съемке.

Родители отправились в правоохранительные органы. СК РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело.

«Женщины систематически издевались над воспитанниками учреждения, находившимися в беспомощном состоянии. Подсудимые избивали детей, таскали за волосы, пинали ногами, а также высказывали в их адрес оскорбительные выражения, используя нецензурную лексику», — огласили в зале суда.

Ранее мы писали, что в Нижнем Тагиле мать ребенка-инвалида написала заявления во все правоохранительные органы и даже обратилась в суд, чтобы разобраться с воспитательницей, которая жестоко обращалась с ее сыном и другими детьми.