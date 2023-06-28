«Пинала по голове и по телу»: на Урале воспитательницу детсада обвинили в избиении детей-инвалидов

В Нижнем Тагиле мама ребенка-инвалида написала жалобы во все инстанции и обратилась в суд, чтобы разобраться с воспитательницей, которая, по ее словам, жестоко обращалась с ее сыном и другими детьми. Женщина утверждает, что сотрудница дошкольного учреждения избивала малышей. Об этом сообщает E1.ru.

Родительница заявила, что узнала о побоях со слов другой матери. Она рассказала, что видела, как ее ребенок лежал на полу в то время, как воспитательница пинала его в голову. В этот же день заведующей поступила жалоба, и все постарались решить мирным путем, извинившись, однако ничего после этого не изменилось.

«Потом нянечка увидела ту же самую историю — как воспитательница во время сна бьет не только моего сына, но и другую девочку», - призналась мама малыша и добавила, что до сих пор не может отучить его бить себя по голове во время приемов пищи.

Свидетельницей в деле выступает нянечка, которая после разгоревшегося скандала предпочла уволиться. К слову, с работы ушла и воспитательница, которую обвиняют в избиениях детей, несмотря на все рекомендательные письма, где говорится, что она примерный сотрудник. Однако няня согласна с недовольными родителями, так как, по ее словам, в детсаде действительно плохо обращались с ребятами. Она отметила, что раньше подобного нигде не видела.

«Мальчик лежал на полу, а воспитатель пинала его по голове и по телу. Нам стали объяснять, что иначе никак с этими детьми не справиться», - рассказала свидетельница.

В самом детском саду слова мам не подтвердили, но и не опровергли. Администрация заявила, что за воспитательницей долгое время наблюдали, но никаких нарушений за ней замечено не было. Более того, там отметили, что ребенок, которого якобы избивали, сам по себе крайне сложный, как и остальные. «Это у меня педагоги ходят все в синяках, царапинах, потому что от таких детей можно всё что угодно ожидать», - сказала заведующая.

На данный момент проверки все еще продолжаются. В Следственном комитете комментировать разбирательство отказались.

Ранее в избиение ребенка обвинили и воспитательницу из Волгоградской области.