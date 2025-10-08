Три дня назад отметил день рождения: известный спортивный комментатор погиб на фестивале корриды

Спортивный журналист Гийом Ди Грация погиб в результате несчастного случая на фестивале корриды на юге Франции. Об этом сообщает агентства AFP со ссылкой на близких корреспондента.

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, во время абривадо. По этой традиции быков перегоняют по улицам города с пастбища на арену под контролем конных стражников. Через два дня после этого журналист скончался.

Гийом Ди Грация много лет проработал спортивным журналистом на телеканале Eurosport и был одним из самых узнаваемых комментаторов велогонки «Тур де Франс». В этом году ему пришлось покинуть телеканал за «неподобающее поведение» по отношению к визажистке. С тех пор ему запретили комментировать «Тур де Франс».

Незадолго до смерти, 4 октября, Гийом Ди Грация отметил свое 52-летие.

