Сорвался вместе с двумя напарниками: турист погиб при восхождении на камчатский вулкан Вилючинский

Трое туристов упали при восхождении на вулкан Вилючинский и получили травмы. Пока что спасателям удалось добраться до двоих путешественников — один из них погиб, передает Telegram-канал ТАСС.

Журналисты узнали о смерти участника восхождения от сотрудников МЧС России. Спасатели, которые вели поиски, обнаружили двух человек на вулкане. Они хотели спустить пострадавших с горы для оказания помощи. В итоге один из туристов погиб.

О судьбе третьего участника похода, пока ничего не известно. Его поиски ведет группа спасателей и медиков из Камчатского территориального центра медицины катастроф. Помимо людей, в операции задействована специальная техника.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае продолжаются поиски пропавшей семьи. По одной из версий, на людей могли напасть медведи.