Три человека пострадали в результате столкновения круизного теплохода с пирсом в Ярославле

На берегу Волги в Ярославле круизный теплоход на полной скорости врезался в пирс. Три человека пострадали.

Об этом телеканалу «360» рассказали отдыхающие на берегу очевидцы.

Свидетель произошедшего сообщил, что теплоход на полной скорости врезался в берег, пролетев мимо купающихся.

По его словам, разрушения небольшие: пострадала носовая часть судна. В момент аварии в воде находились дети, однако пострадали лишь участники полуторачасовой прогулки по Волге на теплоходе.

Одна из пассажиров рассказала, что билеты были куплены прямо на корабле. Теплоход шел вдоль берега, а в какой-то момент заплыл за буйки. Однако экипаж не сделал никаких предупреждений.

«Сильнейший удар. Летят люди, дети, стулья. Начали выбегать, открывать двери — двери заблокированы», — рассказала участница круиза.

Она также добавила, что пассажиры эвакуировались самостоятельно, без помощи капитана и экипажа судна.

По факту случившегося Западное межрегиональное следственное управление на транспорте организовало проверку. По данным следствия, пароход врезался в бетонный пирс, на месте организован комплекс проверочных мероприятий.

Ранее мы писали, что на Рузском водохранилище в Подмосковье 49-летний предприниматель из Москвы погиб при крушении катера, отдыхая с другом. Он врезался на полной скорости в пирс.