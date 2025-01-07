Три человека пострадали: паром с Марин Ле Пен на борту столкнулся с другим судном

Два парома столкнулись в Мозамбикском проливе западной части Индийского океана. На одном из судов находилась глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, передает BFMTV.

По данным СМИ, паром с Ле Пен перемещался между островами. Во время одного из рейсов он столкнулся с другим судном, в результате чего пострадали три человека. Сама глава партии не получила травм — ей удалось удержаться на своем месте.

Через некоторое время на место инцидента прибыла береговая охрана. Мари Ле Пен эвакуировали с парома, как и других пассажиров. После этого паром вернулся в порт. Буксировка судна с места аварии не потребовалась.

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