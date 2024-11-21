Не в первый раз: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен спасла человека на борту самолета

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пришла на помощь пассажиру самолета, когда тому стало плохо в небе. После экстренной посадки на место прибыли врачи, передает пишет Bild.

Журналисты узнали об этой истории от одного из пассажиров рейса Цюрих — Брюсель. Позже на связь вышла сама глава Европейской комиссии. Она рассказала, что экипаж попросил откликнуться тех, кто обладает знаниями медицины.

Урсула изучала медицину в Высшей медицинской школе Ганновера, поэтому ее навыки оказались необходимы в экстренной ситуации. Когда борт приземлился, то пассажира, которому помогла глава ЕК, встретили врачи.

Фон дер Ляйен же быстро покинула аэропорт на черном «Мерседесе». В тот день у нее была запланирована официальная встреча. По данным СМИ, руководителю европейского органа уже приходилось оказывать помощь на борту самолета.

Ранее пассажирке бизнес-класса одной из авиакомпаний принесли мороженое со стеклом. Женщина не сразу заметила это.