Раскрыто состояние единственного выжившего при нападении в КЧР полицейского

Стало известно состояние единственного выжившего при нападении в КЧР полицейского. Оно оценивается как тяжелое. На данный момент он находится в больнице. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, сотрудники правоохранительных органов были расстреляны в упор. Трое мужчин находились в автомобиле, когда по ним открыли огонь. Двое из них погибли на месте, но один смог выжить. Его доставили в клинику с огнестрельными ранениями бедра и спины. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить ему жизнь.

Отметим, что, по версии следствия, подозреваемые после обстрела забрали оружие полицейских и уехали в сторону гор. Пока есть данные о двух нападавших. Они сейчас разыскиваются. В республике введен сигнал «Сирена».

К слову, один из подозреваемых до этого уже был внесен в реестр террористов и экстремистов. Его судили за хранение оружия и вхождение в состав незаконного вооруженного формирования.

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