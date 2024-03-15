Третий за десять лет инфаркт: врачи спасли жизнь пожилому мужчине после клинической смерти

Уральские врачи оказали помощь 70-летнему мужчине, у которого случился третий за десять лет инфаркт. Ему заново запустили сердце на фоне клинической смерти, передает Российская газета.

Экстренная помощь потребовалась жителю Сухого Лога, который во время просмотра футбола почувствовал себя плохо. У пенсионера подскочило давление и потемнело в глазах. В асбестовскую больницу его доставили уже без сознания.

Пожилому пациенту провели сердечно-легочную реанимацию. Благодаря этому удалось запустить сердце. А после мужчину ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату ИВЛ. Хирурги под контролем анестезиолога провели оперативное вмешательство на ангиографе, а уже через пару часов пенсионер пришел в сознание.

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