Третий случай за октябрь: еще одна пермячка заявила, что пострадала от маньяка

Стало известно о третьем случае нападения на жительницу Перми в октябре. Еще одна девушка заявила, что едва не погибла из-за вооруженного маньяка. Пострадавшая обратилась за помощью в полицию, передает 59.RU.

Нападение, о котором стало известно сегодня, 18 октября, произошло в тот же день, что и первое — 7 октября в Ераничах. Незнакомец приставил предмет, похожий на нож, к горлу 19-летней девушке. По словам пермячки, мужчина хотел совершить в отношении ее насильственные действия сексуального характера. Однако жертве удалось вырваться из рук маньяка и сбежать. Вся ситуация длилась около трех минут, уточнила пострадавшая.

Еще одно нападение произошло 15 октября. Тогда неизвестный мужчина схватил 18-летнюю девушку за волосы и протащил по земле. Маньяк душил свою жертву и угрожал убийством. Также он планировал ее изнасиловать. Спугнуть злоумышленника удалось случайному свидетелю инцидента. В настоящий момент все три девушки обратились за помощью в полицию.

Ранее в Москве 15-летняя школьница рассказала отцу, что ее изнасиловали в торговом центре. Глава семейства узнал о случившемся спустя несколько дней.