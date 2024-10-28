Третий год не может перейти на следующий курс: расстроенный студент залил перцовым баллончиком преподавателя

Преподаватель Омского госуниверситета планирует написать заявление на студента образовательного учреждения. Молодой человек залили его перцовым баллончиком из-за провала на экзамене, передает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, студент исторического факультета уже третий год не может перейти на следующий курс. В этот раз он вновь потерпел неудачу. Учащийся не смог ответить на вопрос о средних веках.

После этого молодой человек обвинил в происходящем доцента. Студент заявил, что тот умышленно не дает ему пройти на следующий курс. В качестве расплаты учащийся залили преподавателя перцовым газом.

Пострадавший мужчина отправился в больницу за медицинской помощью. Кроме того, он планирует в ближайшее время обратиться в полицию.

Ранее в Мытищах задержали 17-летнего студента колледжа. По некоторым данным, он планировал устроить стрельбу в учреждении.