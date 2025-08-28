Третьи похороны за месяц: в семье умершей на могиле бойца СВО женщины скончался второй сын

У женщины, которая скончалась на могиле бойца СВО, умер второй сын. 28-летний мужчина переживал из-за смерти брата и матери.

Как сообщает «Чита.Ру», его не стало 27 августа. После похорон матери он возвращался домой, но в дороге почувствовал сильные боли, остановился у родственников.

Они не раз вызывали скорую, но в выезде отказывали и предлагали ждать фельдшера. Как пишет издание, машина так и не приехала, а мужчина умер из-за язвы.

Соседи полагают, что болезнь обострилась из-за нервного напряжения. На похоронах матери он сильно плакал.

Известно, что умерший был усыновленным сыном, но носил фамилию и отчество семьи. Он был женат, жил отдельно, но часто приезжал к родителям. После смерти брата на СВО он поддерживал мать и был рядом.

В семье остались отец-инвалид и двое детей 15-16 лет. Горожане собрали на похороны около 100 тысяч. Они пройдут 30 августа и будут третьими в семье за месяц. Молодого человека похоронят рядом с матерью.

