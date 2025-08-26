Друг рассказал про семью, где мама умерла на могиле погибшего на СВО сына

Друг семьи из Забайкалья, где мама умерла на могиле погибшего на СВО сына, рассказал, что у женщины остались двое несовершеннолетних детей. По его словам, 23-летний парень уходил на спецоперацию по личному желанию.

Подробности узнал aif.ru.

Собеседник рассказал изданию, что мужчина за три года нахождения на СВО приезжал в отпуск не более 3 раз. Молодой человек помогал семье, был добрым и отзывчивым, говорит его друг.

«Отправка на СВО была его личным желанием. Как я понял, мама не настаивала, чтобы он не ходил на СВО», – поделился источник.

Семья, где произошли сразу две трагедии, небольшая. У матери остались еще дети. Женщину похоронят 26 августа, ее могила будет находиться рядом с сыном.

Ранее сообщалось, что 50-летняя женщина часто ходила к месту захоронения. Она скончалась спустя 40 дней после сына.