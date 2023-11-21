В Санкт-Петербурге трехлетний ребенок проглотил саморез и попал в больницу. Врачи провели обследование и обнаружили инородный предмет в желудке мальчика. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным источника, все произошло в ночь на 21 ноября в Выборгском районе города. Родители забили тревогу после того, как заподозрили, что любопытный малыш нашел и проглотил саморез. Ребенка доставили в детскую многопрофильную больницу № 5 имени Филатова.

Медики провели необходимое обследование и обнаружили, что предмет находится в желудке маленького пациента. Они поняли, что он не представляет угрозы для жизни мальчика и оставили ребенка в стационаре. За ним наблюдают специалисты. Предполагается, что саморез должен выйти естественным путем без хирургического вмешательства.

Оказалось, что чаще всего маленькие пациенты любят «лакомиться» монетами, магнитами и батарейками-таблетками. Сотрудники Педиатрического университета вспомнили про случаи, когда дети глотали беспроводные наушники, и проталкивали в нос по три фасолины.

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