Третье задержание за два года: у артиста фильма «Любовник» Яничева снова возникли проблемы с законом

У артиста фильма «Любовник» Алексея Яничева в третий раз за последние два года возникли проблемы с законом. Мужчину задержали по подозрению в передаче взятки.

По данным mk.ru, Яничев пытался передать взятку должностному лицу в размере 5 млн рублей. Предположительно, об этом его попросил хороший друг, который работает руководителем в ночном клубе Москвы. Таким образом мужчина хотел справиться с неприятностями в бизнесе.

Изначально артисту собирались предъявить обвинение в мошенничестве, но затем переквалифицировали на посредничество во взяточничестве. Его арестовали до 12 января.

Сейчас Яничев занимается ресторанным бизнесом, в его подчинении около 40 человек. У артиста есть двое детей, пожилая мать и тяжелобольной брат.

Напомним, в прошлом году Яничев случайно задушил своего друга. Правоохранители выяснили, что у него не было умысла совершать убийство. Позднее артиста снова задержали с запрещенными веществами.