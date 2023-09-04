Трещала по швам из-за количества учеников: под Тюменью закрыли единственную школу

В селе Мальково Тюменской области закрыли единственную школу. За два дня до начала учебного года ее признали аварийной.

Об этом сообщает сайт 72.ru.

Как выяснило издание, первоклассники будут учиться в летнем лагере, который находится в лесу, 17 километрах от села. Другие дети распределены в здания спорткомплекса и Дома культуры. Учащиеся девятых классов отправлены на дистант.

Родители пожаловались на ситуацию губернатору региона Александру Моору. Они в недоумении, почему школа была закрыта накануне 1 сентября.

Одна из мам рассказала, что в школе сделают ремонт, но когда дети смогут вернуться за парты – неизвестно. По некоторой информации, восстановительные работы займут не меньше года. Родители ищут места в других школах, чтобы перевести детей туда.

Прежде жители села требовали возвести вторую школу, так как закрытая «трещала по швам» из-за наплыва учащихся. Однако сроки строительства нового учебного заведения им не называли.

Ранее стало известно, что 16-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой отправится учиться в Корею. Она поступила в престижную языковую школу в Сеуле. Девочка будет жить в чужой семье.