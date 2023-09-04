«Волнуюсь, переживаю»: дочь Даны Борисовой будет жить в чужой семье

Телеведущая Дана Борисова рассказала, что через неделю ее 16-летняя дочь Полина отправится в Южную Корею. Школьница будет учиться в престижной языковой школе в Сеуле. Об этом звезда рассказала в личном микроблоге.

Занятия в новой школе проходят по пять часов в день. Обучение стало подарком для наследницы в день ее рождения. Дана рада за дочь, но переживает за нее. В чужой стране она будет жить не одна, а в другой семье.

«Конечно, волнуюсь, переживаю. А разве вы бы не нервничали?» — поделилась в соцсетях блондинка.

Поклонники удивились, что Борисова готова расстаться с дочерью на такой приличный срок. Но многие считают, что это хорошая идея. Одна из фанаток призналась, что ее сын учится в Англии и тоже живет в чужой семье, родители ни о чем не жалеют.

«Не переживайте, все норм будет! Дочка потом спасибо скажет», — написала женщина.

Напомним, что телеведущая родила наследницу от бизнесмена Максима Аксенова. Раньше они постоянно ссорились и публично выясняли отношения, но сейчас Дана с Полиной нашли общий язык. Несмотря на это, звезда продолжает негативно высказываться в адрес отца девочки. Она даже подавала на него в суд из-за алиментов. В июле этого года экс-возлюбленные поговорили и подписали мировое соглашение.

Ранее дочь Даны Борисовой сообщила, что телеведущая едва не погибла из-за зависимости. Долгое время знаменитость боролась с алкогольной и наркотической зависимостями. Этот период тяжело отразился на ее наследнице. По воспоминаниям Полины, она была обеспокоена состоянием матери.