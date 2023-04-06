Систематически издевались и унижали: школьник в Пермском крае пришел убивать одноклассников

В Пермском крае 13-летний учащийся пришел в школу с ножом, чтобы убить одноклассников. Он успел нанести удары одному учащемуся – мальчика увезли на скорой.

О происшествии в школе села Асово сообщил Telegram-канал Shot.

Атака началась во время урока русского языка. Школьники сдавали пересказ и заходили в кабинет по очереди.

В коридоре семиклассник напал на подростка и нанес удары в шею и спину. Мальчик пытался убежать, но одноклассник добивал его. В результате у школьника диагностировали множественные ножевые ранения.

Нападавший заявил, что в его планах было порезать весь класс и оставить в живых двоих – ребят, которые нравились больше всего. Остальные не хотели с ним дружить, систематически издевались и унижали.

После инцидента возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство и халатности. В доме подростка идут обыски.

Ранее сообщалось, что учитель в Копейске поставил школьника на колени из-за плохого поведения.