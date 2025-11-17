Тренеру из Екатеринбурга дали 17 лет колонии за насилие над 12-летней школьницей

Суд вынес приговор екатеринбургскому фитнес-тренеру за насилие над 12-летней школьницей. Ему назначили 17 лет колонии особого режима.

В июле 2024 года мужчина отдыхал с матерью и сыном в Анапе. Он заметил школьницу, которая заходила в подъезд и решил проследовать за ней. Затем мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки.

Школьница очень испугалась и побежала вниз по лестнице. Позже она рассказала родителям о произошедшем.

Ранее мужчина был осужден за аналогичное преступление в фитнес-клубе. Он не признал вину за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней в Анапе и выдвигал разные версии в свое оправдание. Однако у суда не осталось сомнений, что он совершил насилие в отношении школьницы.

«По решению суда к нему также будет применена принудительная мера медицинского характера в виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у врача психиатра по месту отбывания наказания», — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчине назначили 17 лет колонии особого режима с лишением права заниматься деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних на срок 15 лет.

Ранее в Кызыле педофил повалил школьницу на землю и насильно поцеловал.