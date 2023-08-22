Дочь экс-тренера Ярошика упала в лестничный пролет и попала в реанимацию

Тренер Ярошик покинул футбольный клуб «Оренбург» после несчастного случая с дочерью, об этом пишет Вечерняя Москва. Ранее сообщалось, что бывший футболист московского ЦСКА и английского «Челси» Иржи Ярошик вынужден покинуть пост главного тренера клуба «Оренбург» по семейным обстоятельствам.

Как объяснил инсайдер Иван Карпов, причин для увольнения чеха было несколько: плохие результаты команды и происшествие, связанное с его грудной дочерью Николь. Девочка упала в межлестничный пролет гостиницы в Оренбурге.

«У девочки диагностировали перелом теменной кости головы, она попала в реанимацию. Слава богу, угрозы ее жизни нет, и малышку уже перевели в общую палату», — рассказал Карпов.

По словам источника, Ярошик находится в подавленном состоянии и планирует в ближайшее время вылететь домой в Чехию на лечение.

Несмотря на произошедшее, руководство команды и игроки «Оренбурга» поблагодарили тренера за сотрудничество, пожелав здоровья всей его семье и успешного продолжения карьеры. Новым тренером команды назначен испанец Давид Деограсия.

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