Девушка с торчащей костью на носу после ринопластики требует у клиники 14,5 миллиона рублей

Девушка из Москвы хотела поправить нос с помощью пластической операции, но после ринопластики была в ужасе и увидела торчащую под кожей кость. Теперь она требует у клиники 14,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, девушка хотела сделать ринопластику из-за врожденного дефекта формы носа. Она попросила уменьшить его размер и изменить форму кончика, чтобы он был задран вверх. Хирург сказал, что все получится.

После операции девушка посмотрела на себя и не заметила того самого кукольного эффекта. Но врач успокоил ее и сказал, что после отека все изменится. Он обещал результат через год. Пациентка ждала чуда, но оно не случилось. Тогда хирург посоветовал делать инъекции, она согласилась. После них у девушки сильно истончилась кожа на переносице, внизу носа появились впадины, а сверху торчала кость.

Пострадавшей предложили еще раз лечь под нож хирурга, но она не стала этого делать. Девушка хотела, чтобы ей возместили ущерб и назвала сумму – 800 тысяч рублей. Еще 10 миллионов она запросила, как компенсацию за моральный вред. В клинике ей отказали.

Отмечается, что после этого пациентка обратилась в суд и назвала еще большую сумму за свои страдания – 14,5 миллиона рублей.

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