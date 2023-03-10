Тренер рассказал о семье подростка-кикбоксера, которого мужчина столкнул под поезд в Москве

Подросток, которого 61-летний мужчина специально толкнул под поезд в московском метро, занимался кикбоксингом, а его семья приехала из Крыма. Об этом рассказал тренер Михаил Герасимов.

«Приехали с семьей к нам с Крыма, и лет семь уже занимается», - сообщил он.

Герасимов охарактеризовал юношу как «очень талантливого» и «с характером». По его словам, такие ребята способны добиться высоких результатов.

К 15-ти годам подросток уже завоевал множество наград, хотя конкуренция в его возрастной категории «бешеная».

После инцидента со своим подопечным тренер собирается подарить ему перчатки и форму. Он уверен, что презент порадует ученика, пишет РЕН ТВ.

Тем более, что именно спорт спас мальчика. Упав на рельсы перед идущим поездом, он сгруппировался и спрятался между рельсами. Свидетельница происшествия утверждала, что подростку повезло – он упал в яму и поезд проехал над головой.