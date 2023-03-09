«Мальчику повезло»: как удалось выжить подростку, упавшему под поезд в Москве из-за неадеквата
«Мальчику повезло»: очевидица рассказала, что спасло жизнь упавшему под поезд подростку.
Фото: Freepik
Подросток, которого под поезд толкнул москвич, выжил в результате удачного падения. Он упал в яму.
Об этом Газете.Ru рассказала очевидица событий.
«Мальчику повезло: он упал прямо в яму, поэтому поезд просто проехал над ним», - сообщила свидетельница.
По ее словам, после падения мальчика отключили энергорельс и вытащили ребенка.
Мужчина была задержан на месте. Никакого сопротивления он не оказывал.
Девушка отметила, что он сохранял спокойствие, не кричал. Она указала, что мужчина «выглядел неопрятно» и был похож на «явного алкоголика» с опухшим лицом.
«Мужчина, который толкнул мальчика, скорее всего был пьян», - сказала она.
Ранее сообщалось, что 61-летний пенсионер беспричинно сбросил подростка под поезд. Происшествию не предшествовал какой-либо конфликт. Любопытно другое – мужчина ранее обращался за психиатрической помощью и состоял на учете в диспансере.