«Мальчику повезло»: как удалось выжить подростку, упавшему под поезд в Москве из-за неадеквата

Подросток, которого под поезд толкнул москвич, выжил в результате удачного падения. Он упал в яму.

Об этом Газете.Ru рассказала очевидица событий.

«Мальчику повезло: он упал прямо в яму, поэтому поезд просто проехал над ним», - сообщила свидетельница.

По ее словам, после падения мальчика отключили энергорельс и вытащили ребенка.

Мужчина была задержан на месте. Никакого сопротивления он не оказывал.

Девушка отметила, что он сохранял спокойствие, не кричал. Она указала, что мужчина «выглядел неопрятно» и был похож на «явного алкоголика» с опухшим лицом.

«Мужчина, который толкнул мальчика, скорее всего был пьян», - сказала она.

Ранее сообщалось, что 61-летний пенсионер беспричинно сбросил подростка под поезд. Происшествию не предшествовал какой-либо конфликт. Любопытно другое – мужчина ранее обращался за психиатрической помощью и состоял на учете в диспансере.