Под Петербургом мужчина из ревности убил жену при сыне и спрятал тело в диване

Под Санкт-Петербургом 44-летний мужчина убил 40-летнюю жену из ревности и спрятал тело в диване. Преступление было совершено на глазах девятилетнего сына.

Подробности сообщает NewsAlert.

Преступление было совершено 30 июня в городе Колпино. В момент убийства мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он спрятал тело жены в бельевом ящике дивана.

Свидетелем преступления стал ребенок – мальчик в слезах позвонил бабушке и сообщил о смерти матери. Женщина обратилась в полицию.

Прибывшие на место правоохранители нашли погибшую в диване, на теле обнаружили множество ножевых ранений. В квартире было два ножа: один из них сломался от сильных ударов по телу жертвы.

Следователи установили, что мужчина много дней был в запое. Он объяснял, что поссорился с женой и не осознавал действий. Об убийце известно, что он имел проблемы с законом. Судьба ребенка до конца неизвестна: возможно, несовершеннолетний останется с бабушкой.

Ранее сообщалось, что в Мурманске мужчина пришел в гости к бывшей возлюбленной и убил табуреткой.