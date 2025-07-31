Тренер по карате показал, как душил жену в лесу: жуткие подробности убийства Алены Папст

Следователи выяснили обстоятельства убийства тренера по карате Алены Папст из Свердловской области, в котором обвиняют ее мужа Андрея Папста. По версии следствия, мужчина лишил супругу жизни из-за ссоры.

В ведомстве пояснили, что днем 28 июля Алена и Андрей поссорились. Мужчина отвез жену в лесной массив, где избил ее, а после лишил жизни. Преступление было совершено недалеко от дома, где жили супруги вместе с двумя детьми.

Затем фигурант дела переоделся, поместил тело Алены в машину, поехал по трассе и попал в ДТП, столкнувшись с опорой ЛЭП.

«По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий по сбору и закреплению доказательств. С учётом установленных обстоятельств, судом по ходатайству Следственного комитета фигурант заключён под стражу», — добавили в СК.

На кадрах, опубликованных силовиками, Андрей показывает, как душил свою жену.

Ранее знакомые рассказали о семье Папстов. Оба супруга работали тренерами по карате и характеризовались исключительно с положительной стороны. Однако полгода назад Андрей уходил из семьи: по некоторым данным, они собирались развестись.

У погибшей осталось двое сыновей. Прощание с ней пройдет 1 августа.