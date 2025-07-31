Хотели развестись после 20 лет брака: что скрывала семья, в которой муж задушил жену-тренера по карате

Тренера по карате из Свердловской области обвиняют в убийстве 36-летней жены Алены. Близкие супругов рассказали, какой была их семья.

Алена тренировала детей в небольшом уральском городе Березовском. Вечером 28 июля женщина попала в ДТП — автомобиль, за рулем которого был ее муж, слетел с дороги и врезался в опору ЛЭП. Когда на место приехали медики, тренер, находившаяся на пассажирском сидении, была мертва.

Спустя два дня в смерти Алены обвинили ее супруга Андрея, который также тренировал детей карате и работал в сфере ипотечного кредитования. Следствие полагает, что мужчина задушил жену, и, чтобы скрыть преступление, спровоцировал ДТП. Эксперты установили — женщина умерла в результате механической асфиксии.

Общий знакомый супругов рассказал Kp.ru, что полгода назад Андрей ушел из семьи и долгое время не выходил с Аленой на связь.

По словам родственника погибшей, пара собиралась развестись после 20 лет брака.

«У нее график работы очень насыщенный был, она старалась везде успеть и многое сделать. Может, у него из-за этого что-то случилось с психикой. Но за что он с ней так поступил, я не понимаю», — сказал он, добавив, что знает Андрея с детства, и он всегда отличался спокойным характером.

Коллеги Андрея и Алены характеризуют их как очень энергичных, доброжелательных людей. Ссор за ними не замечали. Пара хорошо заботилась, как о собственных детях, так и об учениках, отмечают они.

У погибшей осталось двое сыновей. Прощание с ней пройдет 1 августа в 13:30 в храме Успения Пресвятой Богородицы в Березовском.

Ранее сербский муж убил россиянку и их семилетнего сына перед судом по разводу.