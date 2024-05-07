Тренер по борьбе из Дагестана избил ребенка из-за проигрыша на соревнованиях

В Оренбургской области тренер из Дагестана избил ребенка после того, как он проиграл в соревнованиях по борьбе. Есть информация, что насилие мужчина применял и на тренировках. Об этом сообщает минспорт Дагестана в Telegram-канале.

Ситуацию прокомментировал министр по физической культуре и спорту Республики Дагестан Сажид Сажидов. Он отметил, что увидел видео, на котором мальчика бил взрослый наставник. Его личность уже была установлена. Выяснилось, что он проживает в селе Карабудахкент Карабудахкентского района, и у него нет педагогического образования. Тренером он подрабатывал, выбирая в ученики детей родственников и знакомых.

По информации источника, спортсмен и раньше поднимал руку на подопечных. Но известно об этом стало только после Всероссийских соревнований в Оренбургской области, на которых он набросился на одного из мальчиков. Он избил лежачего ребенка ногами в раздевалке.

После произошедшего было решено начать проверку.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина напал на женщину с ребенком и украл у нее носок.