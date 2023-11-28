Тренер ХК ЦСКА Наумов обратился в полицию из-за «побоев» от жены

Тренер российского хоккейного клуба ЦСКА Дмитрий Наумов написал заявление в полицию на супругу из-за «побоев». Об этом сообщает Пятый канал.

По данным источника, конфликт между Наумовым и женой случился утром 26 ноября. Словесная перепалка закончилась тем, что женщина кинула в супруга кружку.

В результате хоккейный тренер обзавелся раной на затылке и ссадиной на руке. Он зафиксировал повреждения, после чего обратился в полицию с требованием привлечь женщину к ответственности. Предполагается, что супруги находятся на грани развода.

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