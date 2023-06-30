Трехлетний ребенок упал в пруд во время Курбан-Байрама в Новой Москве и попал в реанимацию

Во время празднования Курбан-Байрама в поселении Кокошкино Новой Москвы в пруду чуть не утонул трехлетний ребенок. Его удалось спасти, но пока несовершеннолетний находится в реанимации без сознания.

Об этом сообщает mk.ru.

29 июня семья из Азербайджана вместе с родственниками вышла на шашлыки к пруду. Это происходило на хуторе Брехово, где часто проводят время у воды. Территория оснащена мангалами и беседками.

Семья установила палатку. Пока родители готовили, дети играли рядом с качелями. Неожиданно взрослые заметили, что самый маленький из детей исчез. Поскольку ребенок еще слабо говорит, родители старались пристально за ним следить. Вскоре ребенок был найден в пруду возле берега, куда он случайно свалился.

Отец и дядя мальчика прыгнули в воду и достали малыша. В тяжелом состоянии он был госпитализирован в больницу.

Ранее сообщалось, то в Санкт-Петербурге женщина спасла трехлетнего ребенка, который тонул, пока его пьяные родители ссорились на берегу.