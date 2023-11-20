Шар для похудения чуть не убил россиянку: спасли врачи

В Новороссийске врачи спасли жизнь женщине, у которой в желудке был шар для похудения. Несколько лет назад жительница решилась на процедуру, чтобы меньше есть, но в итоге оказалась на операционном столе. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, три года назад в клинике Краснодара пациентке установили внутрижелудочный баллон для уменьшения аппетита. Несмотря на это, женщина никак не могла похудеть, а в какой-то момент у нее даже началось кровотечение.

В медучреждении сообщили, что специальный «шарик» заполняет собой желудок и уменьшает его объем. Женщина ходила с ним даже больше, чем нужно, но это не принесло никаких результатов.

Сотрудники больница отметили, что на стенке желудка у нее образовалась крупная язва-пролежень с кровотечением. Женщина оказалась на операционном столе, где «шар» извлекли. На данный момент она продолжает находиться в хирургическом отделении.

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