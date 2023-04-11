Трехлетний мальчик попал в больницу с инсультом после наезда авто на переходе в Подольске

В Подольске трехлетнего ребенка госпитализировали с инсультом после наезда автомобиля. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, инцидент произошел утром в понедельник, 10 апреля. Мальчик ехал по улице на беговеле по пешеходному переходу. В какой-то момент на него наехал автомобиль. За рулем находился 34-летний мужчина. Отмечается, что ДТП произошло на Революционном проспекте рядом с жилым домом.

Ребенок с телесными повреждениями и инсультом был госпитализирован в подмосковную больницу. По факту аварии начали проверку.

Ранее мы писали о том, как в Московской области 14-летний подросток потерял руку, прокатившись на электричке. В больницу в Люберцах доставили школьника с ожогом руки. Травма оказалась настолько серьезной, что медикам пришлось ампутировать конечность.

На данный момент все еще неизвестно, при каких обстоятельствах произошел инцидент. Сотрудники правоохранительных органов пытаются восстановить картину событий. По предварительным данным, школьник пострадал, так как находился на крыше поезда. Но зачем он туда забрался – пока неясно. Расследование продолжается.