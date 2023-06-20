Трехлетний мальчик искупался в бассейне отеля Петербурга и попал в реанимацию

В Санкт-Петербурге трехлетний ребенок попал в реанимацию после отдыха в отеле. Отмечается, что он едва не утонул в бассейне. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По информации источника издания, все произошло вечером 19 июня. Маленький мальчик случайно попал в воду и не смог выбраться. Но утонуть он, к счастью, не успел. Его вовремя достали из бассейна и передали приехавшим на вызов сотрудникам скорой помощи.

На данный момент малыш находится в реанимации. Его состояние врачи оценивают, как тяжелое. Пока никаких больше данных нет.

В отеле, в котором был ребенок, сейчас проводится проверка. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Вопрос о возбуждении уголовного дела еще не решен.

Ранее стало известно об окончании поисков сооснователя группы Cream Soda Димы Новы — Романа Свиргунова. Он провалился под лед на Волге несколько месяцев назад и оставался последним, кого не могли обнаружить. Недавно же удалось найти его тело. Оно оказалось на маленькой глубине, хотя изначально водолазы погружались намного дальше, так как не думали увидеть труп на мелководье.