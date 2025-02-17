Трех боевиков нацистского батальона ВСУ приговорили к длительным срокам

Трем боевикам украинского нацбатальона «Азов»* (террористическая организация, запрещена в РФ) вынесли приговоры за обстрелы мирного населения ДНР. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Следственный комитет.

«Приговором суда [Сергею] Будыкову, [Андрею] Токарю и [Герману] Матюшину назначено наказание в виде лишения свободы на длительные сроки с отбыванием в колонии строгого режима», — цитирует канал заявление ведомства.

Как уточняется, в период с 17 по 25 марта подсудимые обстреляли населенный пункт Старый Крым под Мариуполем из 122-миллиметровой гаубицы Д-20. В результате были повреждены жилые дома и инфраструктура.

«Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов» (ч. 1 ст. 356 УК РФ), «Покушение на убийство, совершенное группой лиц» (ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е», «ж» и «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также «Умышленное уничтожение чужого имущества» (ч. 2 ст. 167 УК РФ) — именно таков был набор статей, по которым осудили боевиков.

Ранее мы писали о том, что военнослужащие ВСУ убили семилетнего мальчика в Курской области.

*террористическая организация, запрещена в РФ