Поддерживал связь и оказывал содействие: чемпион мира по джиу-джитсу задержан по подозрению в пособничестве ИГ*

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали чемпиона мира по джиу-джитсу Сейд-Умара Имагожева. Его заподозрили в работе на «Исламское государство»(ИГ, ИГИЛ*, запрещенная в России террористическая организация).

Спортсмен, по данным силовиков, сотрудничал с ликвидированной ячейкой боевиков в Карабулаке, пишут «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Он поддерживал связь с находившимися в розыске членами террористической организации и оказывал им содействие в их преступных действиях.

Ячейка ИГ* в Карабулаке была ликвидирована 2 марта. В тот день в одной из частей города был введен режим контртеррористической операции.

22 марта в подмосковном Красногорске произошел теракт, ответственность за который взяло на себя ИГ*. В результате стрельбы и пожара погибли 143 человека, еще сотни получили травмы и ранения. Помощь пострадавшим при нападении людям оказывают как обычные граждане, так и российские звезды.

*запрещенная в России террористическая организация