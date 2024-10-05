Требуется пересадка кожи: мальчик упал на трансформаторную будку во время игры в прятки
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Врачи оказывают необходимую помощь мальчику в Северной Осетии. Он получил сильные ожоги во время игры в прятки, передает Telegram-канала Mash Gor.
По данным СМИ, инцидент, едва не закончившийся трагично, произошел в селе Чермен. Несовершеннолетний вместе с товарищами играл на улице в прятки.
В какой-то момент мальчик решил спрятаться за забором. Для этого он перелез через ограждение и упал на трансформаторную будку. В результате падения школьник получил тяжелые ожоги, его экстренно госпитализировали.
Сейчас несовершеннолетнему оказывается необходимая помощь. Его состояние оценивается как тяжелое. Юному пациенту требуется операция по пересадке кожи.
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