Требовали с семьи 20 тысяч долларов: умерла попавшая в «плен» к турецким врачам россиянка

Врачи в Москве не смогли спасти тюменку, которая поступила в столичную больницу из Турции. Там женщина впала в кому. Вывезти пациентку сразу не получилось, так как местные медики требовали 20 тысяч долларов с родственников россиянки за лечение, передает 72.ru.

На отдыхе, по данным СМИ, тюменка перенесла сердечный приступ. Ее положили в больницу, а когда зашел вопрос о транспортировке, то выяснилось, что гражданка РФ находится в «заложниках». Ее отказывались отправлять домой из-за долга по лечению.

В конце концов россиянку удалось вывезти на родину. В Москве врачи попытались помочь женщине, но было уже слишком поздно. Сегодня, 5 августа, стало известно о ее смерти. Умершая туристка жила в Тюмени и сама работала врачом.

Ранее попавшим в ДТП в Турции россиянкам компенсировали ущерб билетами в аквапарк. Пострадавшие не оценили такой жест.