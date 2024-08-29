Требовали оставить отзыв: 21-летнюю медсестру изнасиловали после доставки суши

В Петербурге 21-летняя медсестра пожалела, что решила заказать службу доставки на дом. Ей привезли суши, а после этого изнасиловали. Подробности узнал Telegram-канал Mash на Мойке.

Источник сообщил, что девушка забрала еду у доставщика, закрыла дверь. Но затем к ней повторно постучали. На пороге был мужчина, представившийся «оценщиком службы курьерских заказов». Он требовал от жительницы северной столицы отзыв и под этим предлогом вошел в квартиру.

Уже дома у девушки неизвестный стал ее душить, вымогая деньги. Затем он изнасиловал ее и сбежал. После случившегося пострадавшая была не в состоянии самостоятельно обратиться к правоохранителям. Ей помог знакомый, который приехал к ней и вызвал скорую.

На данный момент полиция разыскивает предполагаемого преступника.

Ранее в Москве мужчина с саблей угрожал прохожим, чтобы познакомиться с девушкой. Отмечалось, что он был в нетрезвом состоянии.